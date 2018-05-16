Чебоксары, 16 мая, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В одной из деревень Шумерлинского района Чувашии вечером 15 мая в одноэтажном частном жилом доме произошло возгорание, уничтожены крыша и внутренняя отделка здания. После пожара в доме обнаружены тела 72-летнего хозяина жилища и его 68-летней супруги, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

Ефим Волков. Пожар. 1905

По факту обнаружения тел проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе не исклчается неосторожное обращение с огнем при курении.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожаро-техническая и медицинские судебные экспертизы, проводится необходимый комплекс других проверочных мероприятий.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии пожароопасный сезон начался 30 апреля, а с 7 мая по 10 октября действовал особый противопожарный режим. Решение было принято «в целях оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды» в регионе.

В этом году пожароопасный сезон на территории республики планировалось установить еще раньше — с 23 апреля.