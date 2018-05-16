Киев, 16 мая, 2018, 11:09 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать «сенсационную» информацию о резком увеличении аварийных газопроводов в ГТС Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Напомним, что одно из ведущих изданий Украины, «Зеркало недели», ранее обнародовало следующую статистику: протяженность газопроводов в аварийном состоянии в 2016—2017 годах увеличилась с 3,2 до 5,8 тыс. км.

«В целом по состоянию на начало 2017 года общее количество неудовлетворительных (малонадежных, аварийных) газопроводов составляло 4907,4 км, это 2,2% от общей протяженности сетей. Если ситуация не изменится, то в 2026 году количество таких сетей возрастет до 11 763,4 км, 6,3%», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что ситуация обусловлена несоответствием в несколько раз утвержденных тарифов и минимальных нормативных потребностей газораспределительных сетей и потребности газораспределительных сетей в инвестициях «колоссальны».

"На данный момент общая протяженность полностью амортизированных газопроводов вплотную приблизилась к отметке 20 тыс. км. Это десятая часть всей (газораспределительной) системы Украины», — отмечается в материале.

«Нафтогаз Украины» хочет получить дополнительную прибыль за счет монополизации в своих руках поставок газа для населения и предприятий ТКЭ, а это как результат действительно отражается на техническом состоянии газовых сетей, — комментирует ситуацию эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

«Отрицательная заслуга в этом (увеличении количества аварийных газопроводов) исключительно «Нафтогаза», который все делает для того, чтобы загнать отрасль в состояние коллапса. Собственно, в «Нафтогазе» не любят говорить о техническом состоянии. И традиционно руководствуются своим любимым принципом: дайте нам деньги и заберите себе проблемы», — отмечает эксперт.

По оценке Корольчука, после того как на проблематику обратили внимание ведущие СМИ, глава «Нафтогаза» Коболев и его боевые газовые собратья «заёрзали у себя в кабинетах как ужи на сковородках — очень им не понравилось, что кто-то посмел назвать вещи своими именами».

«Еще каких-то пару лет назад (СМИ) радостно писали о реформаторе Коболеве, о его «успехах» и «достижениях», газовой гениальности. Но потом пришло понимание, что Коболев и его «шестерки» (ой, простите, «шесть смелых») — никакие не реформаторы, а обычные мелкие манипуляторы», — резюмирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент Киев пытается привлечь «западных партнеров» для управления ГТС Украины. В конце марта рабочая группа правительства завершила предварительные консультации с потенциальными партнерами.

«На основе этого сформируем предложения на конкурс, правительство их согласует и проведет конкурс. Утверждение результатов конкурса и принятие окончательного решения об определении одного или нескольких партнеров — за Верховной радой Украины. Поэтому очень рассчитываем на конструктивное взаимодействие как в процессе проведения конкурса, так и после его завершения», — заявлял вице-премьер-министр Украины по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион.

Кистион подчеркнул, что правительство ищет такого партнера, «который вместе с украинской стороной обеспечит высокий уровень доверия в Европе к ГТС страны и подземным газовым хранилищам, а также сможет максимально загрузить газотранспортную систему после 2019 года».