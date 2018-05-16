Москва, 16 мая, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Надежду на то, что в странах Запада возобладает здравый смысл и что они откажутся от непродуктивного и тупикового курса, выразила 16 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Kremlin.ru Валентна Матвиено

«Рассчитываем, что здравый смысл в странах Запада в конце концов возьмет верх. Выход один — полный отказ Запада от политики санкций в отношении России», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Спикер верхней палаты Федерального Собрания РФ добавила, что контрсанкции, вводимые Россией в отношении США и их союзников, могут быть отменены в случае, если Запад откажется от незаконной и нелегитимной политики в отношении Москвы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и недружественные шаги поддержавших их стран.

Во втором чтении документ будет рассмотрен 17 мая. Предполагается, что после принятия закона президент и правительство России получат возможность устанавливать 16 ограничительных мер в отношении товаров и услуг из США.

В свою очередь Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации поддержит закон.

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