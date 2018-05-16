Сочи, Краснодарский край, 16 мая, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В акватории Сочи появится первый в России Центр спасения дельфинов «Дельфа». Он будет помогать попавшим в беду диким китообразным, а также заниматься реабилитацией и выпуском на свободу дельфинов после их жизни в неволе. Чтобы собрать деньги на строительство и содержание Центра, авторы проекта запустили краудфандинговую кампанию на Planeta.ru.

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Сотрудники Центра спасения дельфинов «Дельфа» плавают с дельфинами

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Сотрудники Центра спасения дельфинов «Дельфа» плавают с дельфинами

В Черном море обитает три вида дельфинов — афалины, белобочки и азовки. Все они находятся на грани исчезновения, и виной тому деятельность человека. Дельфины очень часто травмируются и погибают в рыбацких сетях и сейнерах. Кроме того, рыбы в море становится все меньше, а мусора, пластика и патогенных организмов — больше. К тому же нередко дельфины погибают из-за неподходящих условий в дельфинариях.

«Мы принципиально против содержания китообразных в неволе. По своей природе дельфины должны пребывать в постоянном движении в неограниченном морском пространстве. Ни один дельфинарий не может обеспечить условия, которые соответствовали бы биологическим потребностям дельфинов, — рассказывает директор «Дельфы» Татьяна Белей. — Что уж говорить о передвижных дельфинариях, а также быстровозводимых сезонных железных бочках, где проходят представления, фото и плавание с дельфинами. Транспортировки, когда дельфины больше недели могут находиться в теснейших ёмкостях в собственных фекалиях без смены воды и возможности пошевелиться, маленькие бассейны с грязной водой, полной патогенных организмов. В добавление к этому — постоянный грохот музыки, невозможность эхолоцирования, нескончаемый поток людей, полуголодное существование… В таких условиях долго не живут. Есть ещё такое явление в российских дельфинариях — сокрытие смерти дельфинов, когда погибших под теми же документами подменяют на новых, зачастую браконьерски отловленных. Жертвами подобных махинаций становятся в основном черноморские афалины, занесенные в Красную Книгу».

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Условия перевозки дельфинов в передвижных дельфинариях

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Условия перевозки дельфинов в передвижных дельфинариях

Чтобы спасти китообразных, команда Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» решила запустить проект, который позволит восстановить численность их популяции. Центр будет состоять из большого вольера для лечения, реабилитации и выпуска дельфинов, сооружения для размещения медицинской лаборатории, а также помещений для сотрудников, визитор-центра и хранения необходимого оборудования. Место для Центра уже нашли — это будет часть акватории порта «Имеретинский» в Сочи.

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Порт «Имеретинский»

«Для размещения просторного морского вольера для реабилитации дельфинов нам нужно было найти место, укрытое от штормов, глубиной не менее 7 м, с чистой относительно других мест морской водой, находящееся под постоянным контролем. Порт «Имеретинский» как нельзя лучше подходит по всем параметрам, это самое лучшее место в Краснодарском крае для размещения Центра. Примечательно ещё то, что вблизи порта постоянно присутствуют дикие дельфины, что также очень важно для успешной реабилитации и реинтродукции китообразных», — отметила Татьяна.

Площадку для Центра руководства курорта «Имеретинский» согласилось предоставить бесплатно. Однако остальные пункты проекта требуют серьезных затрат — более 8,7 млн рублей. Самая главная часть Центра — вольер для реабилитации. Выбор команды пал на плавучие понтоны Magic float, выдерживающие любые погодные условия и сильные нагрузки. В вольере предусмотрено пространство для проведения ветеринарных процедур, а также мобильный модуль, который можно транспортировать в случае угрозы сильного шторма в более безопасное место. Сеть на одной из граней вольера будет оставаться октрытой, чтобы дельфины могли сделать выбор — уйти сразу или остаться в вольере еще на какое-то время.

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Проект Центра спасения дельфинов «Дельфа»

Еще одна важная часть проекта — небольшое сооружение для сотрудников Центра, медицинской лаборатории и хранения различного оборудования и снаряжения, которое построят из морских контейнеров. В дальнейшем к этому сооружению пристроят помещение для визитор-центра, где сотрудники смогут рассказывать о своей деятельности, проводить тренинги, семинары и прочее.

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Проект Центра спасения дельфинов «Дельфа»

«Дельфа» будет проводить платные тематические семинары и курсы, организовывать научные экспедиции к диким дельфинам, в которые могут отправиться и туристы, — рассказывает Татьяна. — Вместе с нашей школой фридайвинга будем обучать плаванию и погружениям на задержке дыхания, гармоничному и бережному общению со свободными дельфинами. Мы исключаем эксплуатацию дельфинов, наш Центр — полная противоположность дельфинариям. Наши гости не увидят никаких шоу, и не смогут поплавать с дельфинами в вольере. Зато многое узнают о настоящей жизни дельфинов в море, а также о том, как лечат и реабилитирует дельфинов, готовят их к свободной жизни. И даже смогут стать попечителем дельфина, получая все сведения и информацию о том, как проходит его реабилитация и дальнейшая жизнь на воле».

Для корректной работы Центра также необходим карантинный бассейн для экстренных случаев, медицинское оборудование и материалы для мобильной бригады помощи дельфинам, живая рыба для кормления, холодильная установка и лодка.

Но только этим работа Центра не ограничивается. Уже сейчас его сотрудники создают на Черноморском побережье систему оповещения о выбросах и об обнаружении диких дельфинов, пострадавших от рыбацких сетей, травм и болезней. На место вызова готовы оперативно выехать мобильные бригады «Дельфы». Чтобы навыками спасения китообразных владели как можно больше людей, сотрудники Центра проводят тренинги помощи морским млекопитающим.

«Мы провели курс по оказанию помощи диким дельфинам для 80 волонтёров. Мы сами не ожидали, что запишется столько желающих помогать дельфинам. Мы очень гордимся волонтёрами Центра. Они уже выезжают на вызовы, оказывая помощь дельфинам, застрявшим в рыбацких сетях, ведут статистику и учёт выброшенных на берег погибших китообразных, убирают мусор на пляжах, — поделилась Татьяна. — Мы сформировали бригады, каждая из которых будет курировать определённый район. Это бригады добровольцев, которые будут работать как представители-волонтёры Центра».

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Мобильная бригада Центра спасения дельфинов «Дельфа»

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Волонтёры Центра спасения дельфинов «Дельфа»

Также деятельность «Дельфы» будет направлена на развитие научных исследований, в частности на изучение поведения, акустики, генетики, медицины и других разделов. Это позволит не только помочь отдельными дельфинам, но и в целом улучшить экологическую ситуацию на Черноморском побережье РФ.

Центр спасения дельфинов «Дельфа» Дельфины

Идея создания Центра спасения дельфинов зародилась у его сотрудников два года назад. У каждого из них был свой долгий путь и опыт, но трагическая история двух дельфинов — Дельфы и Зевса — объединила усилия. Их нашли в силосной яме бывшего коровника в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что дельфинов отловили нелегально для дальнейшей продажи в дельфинарий. Активисты, в числе которых были сотрудники будущего Центра, добились их срочной конфискации и перевезли в морской дельфинарий. Однако Дельфа и Зевс нуждались в особом медицинском уходе и условиях содержания, которые не мог предоставить ни один дельфинарий. Несмотря на все усилия, спасти дельфинов не удалось. Тогда и было решено создать Центр спасения дельфинов. Названием для него послужило имя Дельфы.