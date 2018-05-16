В четвертьфинале ЧМ по хоккею Россия сыграет с Канадой
Копенгаген, 16 мая, 2018, 10:27 — ИА Регнум. После поражения в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею сборная Россия выходит в плей-офф и сразится в четвертьфинале со сборной Канады.
Встреча российской и шведской команд состоялась 15 мая в Копенгагене. Победа в игре обеспечила бы сборной России лидерство в группе А и последующую игру в четвертьфинале турнира со сборной Латвии. Однако неудачный исход игры в качестве соперника определил сборную Канады.
Счет в матче на третьей минуте открыл Кирилл Капризов. До конца первого периода счет оставался 1:0. Во втором периоде шведы забросили в российские ворота две шайбы, а в третьем — еще одну. В сборной Швеции отличились Мика Зибанежад (30-я минута), Рикард Ракелль (37-я минута) и Маттиас Экхольм (59-я минута).
Таким образом, итог матча — 3:1 победа Швеции.
«Заключительный матч группового этапа завершен, хоккей был отличный. победу сегодня празднует соперник, 3:1. Спасибо командам», — сообщила пресс-служба Федерации хоккея России на официальной странице в Twitter.
Четвертьфинальный матч между сборными России и Канады состоится 17 мая в 17:15 по московскому времени.
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