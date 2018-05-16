Вашингтон, 16 мая, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Цены на черное золото снижаются после сообщений о росте запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов 16 мая.

drpepperscott230 Нефть

Так, нефть марки Brent сегодня утром упала на 0,31% до $78,19 за баррель. Нефть марки WTI снизилась на 0,28% и продается за $71,11 за баррель.

Напомним, ранее аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко корреспонденту ИА REGNUM сообщил, что отчет Американского института нефти (API) 15 мая отразил неожиданный прирост запасов черного золота почти на 5 млн баррелей.

По его словам, негатив частично сгладило сокращение запасов бензина на 3,3 млн баррелей. Тем не менее, отметил он, покупатели немного умерили пыл.

«Если официальный отчет минэнерго США окажется немного лучше полученной оценки, котировки воздержатся от просадки», — сказал эксперт.

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