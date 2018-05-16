Москва, 16 мая, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В экономике России не хватает денежных средств, а дефицит валюты, создаваемый ЦБ РФ, компаниями-экспортерами и действиями Минфина, продолжает ослаблять рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«На этом фоне Банк России предложит рекордный объем краткосрочных облигаций для изъятия ликвидности. На фоне роста структурного профицита до исторического максимума это является одной из основных мер балансировки денежной массы в стране», — полагает эксперт.

На двух ближайших аукционах ЦБ РФ банкам будут предложены купонные облигации с погашением в июле и августе на общую сумму 1,34 триллиона рублей.

Напомним, что ранее мегарегулятор объявил о намерении разместить новые бумаги с «некоторой» премией к ключевой ставке, чтобы повысить их привлекательность и сильнее связать избыточную ликвидность. Профицит средств в банковской системе РФ 10 мая достиг рекордных 4,5 трлн рублей на фоне роста цен на нефть до рекордных отметок с ноября 2014 года.

«В то же время банки почти не кредитуются друг у друга, а используют ЦБ в качестве основного участника сделок. Известные действия мегарегулятора в прошлом году заставляют банки очень критично рассматривать заявки коллег, что и привело к кризису доверия», — пояснил эксперт.

Как итог, у двух основных банков скопилась почти вся свободная ликвидность, а остальные вынуждены искать деньги в других источниках. С одной стороны — деньги в системе есть и их можно и даже нужно использовать, а с другой — неизвестно, что произойдет при их передаче по цепочке к потребителям, поэтому ЦБ (как один из участников этой ситуации) теперь вынужден аккумулировать деньги банков на своих счетах и заниматься их бюджетированием по линии федерального центра.

«Существующие рамки слишком описательны и в то же время прописывают в некоторых направлениях каждый шаг до запятой. Избыточность регулирования в одном и недостаточность в другом. Банки продолжают закрывать. Это говорит о том, что сектор работает ещё неэффективно», — считает Ширяев.

Бизнес снова ждет решений от государства и от Центробанка, в частности. Они уже распределяют средства через бюджет, но требуется помощь в другом плане.

«Банки не уверены в движении экономики России, стратегия развития постоянно меняется. Сложно строить планы, когда их нужно постоянно менять, причем направление может быть любым», — высказал свое мнение эксперт.

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