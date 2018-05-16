Салехард, 16 мая, 2018, 10:05 — ИА Регнум. На Ямале вступил в законную силу приговор в отношении 22-летней жительницы Салехарда, по вине которой погибла ее годовалая дочь, сообщает 16 мая пресс-служба регионального следственного управления СКР.

juliezkoven0 Девочка

По данным ведомства, 23 сентября 2017 года женщина, находясь в гостях и распивая спиртные напитки, оставила в соседней комнате без присмотра свою маленькую дочь. В какой-то момент ребенок проснулся, упал с кровати и ударился головой об пол.

«Мать, услышав его плач, положила ребенка опять на кровать и продолжила участие в застолье. Утром она обнаружила, что дочь скончалась», — говорится в сообщении.

Как показали результаты судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от полученной черепно-мозговой травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Суд приговорил женщину к ограничению свободы на один год.

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