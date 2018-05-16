Москва, 16 мая, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту и проезд президента РФ Владимира Путина за рулём КамАЗа из Краснодарского края до Керчи во главе колонны грузовиков вызвал шквал комментариев в социальных сетях.

most.life Керченский мост

Основной тон сообщений в социальных сетях — радостный, соединение российского Краснодарского края с российским Крымом считают событием исторического масштаба не только в РФ, но и за рубежом.

«Открытие Крымского моста — это победа русского духа, воли, силы и таланта! Гордость и восторг переполняют!» — пишет в сообществе, посвящённом масштабному сооружению, пользователь Facebook Ирина Должикова.

«Реально Историческое событие — с большой буквы. Войдет во все учебники, как и присоединение Крыма в 2014», — отмечает Игорь Казаченко.

Кто-то из пользователей удивлялся отсутствию на торжествах кота по кличке Мостик, ранее в числе первых прошедшего по полотну моста.

Президент Украины Пётр Порошенко также высказался по поводу открытия сооружения, назвав возведение переправы «циничным и противоправным».

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Напомним, в церемонии открытия движения по Крымскому мосту принял участие Владимир Путин. В торжественной речи, посвящённой запуску первой очереди сооружения, российский лидер высоко оценил качество и скорость строительства моста — автомобильное движение было открыто на полгода раньше намеченного ранее срока.

Президент выразил надежду, что вторая и третья части моста будут также сданы в срок и в должном качестве.

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