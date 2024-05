Канберра, 16 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Учёные из Австралии обнаружили сверхмассивную чёрную дыру J2157−3602 в созвездии Южной Рыбы. Об этом сообщается в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

Созвездие Рыб из Атласа Uranographia. Яна Гевелия. 1690

Астрономы провели анализ спектра свечения звезды в созвездии Южной Рыбы и пришли к выводу, что имеют дело не со звездой, а с галактикой, удалённой на 12,2 млрд световых лет.

Выяснилось, что масса гигантской чёрной дыры в 20 млрд раз больше, чем у Солнца, а яркость — в 695 трлн раз.

Отмечается, что большая часть света, исходящего от галактики, возникла в результате растягивания её рентгеновского и ультрафиолетового излучения на пути к Земле.

По словам исследователей, если бы эта черная дыра находилась в центре Млечного Пути, то жизни на Земле не было бы, поскольку она была бы уничтожена излучением объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные установили, как образуются струи плазмы у чёрных дыр.

Читайте также: Российские учёные установили, как образуются струи плазмы у чёрных дыр