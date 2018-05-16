Москва, 16 мая, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Котировки нефти Brent 15 мая отважились на очередной штурм максимумов 3,5-летней давности, вплотную приблизившись к заветной отметке $80, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Баррель коснулся уровня $79,43 и скорректировался, обосновавшись в районе отметки $78. Откат был спровоцирован по большей части техническими факторами, включая перекупленность и страх игроков перед психологическим уровнем. Но при этом нельзя не отметить рвение, с которым быки толкают баррель к новым вершинам», — сказал Мащенко.

Покупатели черпают вдохновение из ряда факторов, на время позабыв о сланцевой революции. Мощным драйвером для рынка энергоносителей в последнее время выступает геополитика, где львиная доля оптимизма приходится на ожидание возобновления санкций против Ирана.

«Впрочем, уже в скором времени этот фактор отойдет на задний план и перестанет давать рынку поддержку. Во-первых, эта история уже практически заложена в цены, а во-вторых, саудиты уже дали понять, что готовы «прийти на помощь» в случае возникновения дефицита предложения из-за падения экспорта со стороны Тегерана. Краткосрочно Brent поддержала ситуация с переносом американского посольства в Израиле», — пояснил эксперт.

Свою лепту в бычий рынок продолжает вносить ОПЕК, которая рапортует о высокой дисциплине и практически достигнутой цели по достижению пятилетнего среднего уровня запасов. В этом контексте нефть еще может подрасти в ближайшие недели на ожиданиях саммита ОПЕК+, до которого осталось чуть больше месяца.

«Высока вероятность того, что в преддверии этого события экспортеры будут подпитывать оптимизм быков радужными заявлениями о перспективах продления сделки. Особенно это актуально в случае с Саудовской Аравией, которая нацелена на 100 долларов за баррель», — отметил Мащенко.

Отчет AP I 15 мая отразил неожиданный прирост запасов сырой нефти почти на 5 млн баррелей. Негатив частично сгладило сокращение запасов бензина на 3,3 млн баррелей. Тем не менее, покупатели немного умерили пыл.

«Сегодня, 16 мая, с утра Brent держится над уровнем $78, и если официальный отчет минэнерго США окажется немного лучше полученной оценки, котировки воздержатся от просадки», — считает эксперт.

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