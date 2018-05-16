Чита, 16 мая, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края обнародовали информацию о состоянии дел, связанных с переходом России на новую систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. В соответствии с федеральным законодательством, её поэтапный запуск начнётся 1 января 2019 года и предполагает введение нового института регионального оператора по обращению с отходами, определяемого на основании конкурсного отбора. Как следует из официального сообщения краевых властей, в ближайшие десять лет внедрять новый механизм обращения с твердыми коммунальными отходами в Забайкалье будет компания ООО «ОЛЕРОН+» (г. Москва). Интересно, что её уставной капитал, судя по открытым источникам, составляет всего 10 тысяч рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бытовой мусор

По данным baikal-media.ru, конкурс на право стать региональным оператором Забайкалья был завершён 9 февраля 2018 года. Ожидалось, что победителем станет действующее предприятие — ОАО «Забайкалспецтранс», принадлежащее городскому комитету по управлению имуществом Читы. Компания эта располагает штатом в несколько сот человек, активно занимается внедрением раздельного сбора отходов и подготовкой вторсырья для дальнейшей переработки, а уставный капитал компании превышает 38 млн рублей. Нослучилось неожиданное — «Забайкалспецтранс» (а не московское ООО «Олерон+», имеющее уставный капитал 10 тысяч рублей) не смог предоставить банковскую гарантию на 120 млн рублей.

Есть и ещё один любопытный момент: ООО «Олерон+» фигурировало и в документах, представленных на конкурс по Бурятии. По ряду причин республиканская комиссия не допустила к участию в конкурсных процедурах ООО «Экоконтинент». В том числе из-за того, что одной из ошибок в документах было то, что приказы о приёме на работу были оформлены на бланках другого предприятия — ООО «Олерон+». Возможно, всё дело в том, что в Чите, согласно Государственному реестру объектов размещения отходов, нет действующего мусорного полигона, а ближайший к столице Забайкалья находится как раз в Улан-Удэ. И если бы удалось сменить собственников республиканского полигона на лояльных, то можно было бы заключить договор с ними и формально (по документам) вывозить читинский мусор в соседнюю республику.

Напомним, в основу территориальной схемы обращения с ТБО в Забайкалье положен механизм управления региональной системой управления с отходами, основанный на зонировании территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или городских округов на административно-производственные округа (их 7) и устройство в каждом из них по одному межмуниципальному экологическому отходоперерабатывающему комплексу (МЭОК). Суммарная мощность переработки отходов всех объектов МЭОК по окончании строительства должна составить более 670 тыс. тонн в год. Также территориальной схемой до 2026 года рекомендуется построить семь полигонов для захоронения ТКО, организовать восемь предприятий по сортировке и 29 площадок временного накопления ТКО, 25 мусороперегрузочных станций. Это миллиардные затраты.

Каким образом всё это будет осуществлять компания с минимальным уставным капиталом и не ожидает ли жителей Забайкальского края существенное повышение тарифов на вывоз мусора, а то и вовсе экологическое бедствие, обрушившееся на Москву и Подмосковье, большой вопрос.

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Между тем то, что на рынке утилизации ТБО вполне ощутимо чувствуется передел, редакция ИА REGNUM заметила ещё в 2016 году. Переработка мусора стала прибыльным бизнесом. К примеру, муниципальное предприятие ОАО «ЭКО-Комплекс», в ведении которого находится мусорный полигон Барнаула, только одних дивидендов по итогам 2015 года выплатило более 300 тыс. рублей.