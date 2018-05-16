Москва, 16 мая, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Российская валюта 15 мая подешевела к доллару и евро, несмотря на нефтяное ралли, которое привело Brent к новым 3,5-летним максимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Помимо наглядной раскорреляции с динамикой нефти, против рубля играет сильный доллар. По итогам сессии доллар подорожал на 0,7%, до 62,26 руб., где проходит 20-дневная скользящая средняя. В моменте пара достигала отметки 62,68 руб. впервые с 9 мая», — отметил эксперт.

Американская валюта прилично укрепила свои позиции на международном рынке Форекс благодаря в целом неплохой картине по розничным продажам и росту доходности трежерис к максимальным с середины 2011 года уровням. К слову, повышение доходности в целом негативно сказывается на самочувствии активов развивающегося сегмента.

«Стоит добавить сюда рекордные интервенции Минфина РФ и опасения увеличения их объемов из-за удорожания нефти, и складывается ситуация определенно не в пользу российской валюты», — считает Ковалев.

Впрочем, на этом негатив не ограничивается. 15 мая в минфине США заявили о готовности ввести новые санкции против России — через месяц после последних ограничений.

«Учитывая все вышеперечисленные факторы, налоговый период, по крайней мере, на данном этапе, будет бессилен. Рублю остается надеяться, что в случае дальнейшего, более агрессивного снижения Минфин РФ приостановит покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, что, как показала недавняя практика, принесет облегчение «деревянному», — пояснил эксперт.

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