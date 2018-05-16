Вашингтон, 16 мая, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Координатора по вопросам кибербезопасности в Белом доме не будет. Администрация президента США Дональда Трампа сократила эту должность, утверждённую при бывшем президенте США Бараке Обаме. Об этом сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Инициатором такого решения стал помощник советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

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«Должности киберкоординатора больше не будет», — говорится в электронном письме помощника Болтона Кристин Самуелиян, разосланном сотрудникам совета национальной безопасности США

Самуелиян отметила, что устранение «очередного бюрократического балласта улучшает процесс принятия решений, предприятия действий, секретность и скорость связи». Также она заявила, что в отделе по кибербезопасности совета уже есть два старших руководителя.

Должность киберкоординатора Белого дома в президентство Дональда Трампа занял аналитик Агентства национальной безопасности США Роб Джойс. Как передает Politico, он вернется на работу в АНБ.