Пхеньян, 16 мая, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Главным условием сделки с КНДР и переговоров северокорейского лидера Ким Чем Ына с президентом США Дональдом Трампом должна быть заинтересованность Вашингтона в улучшении отношений с Пхеньяном, напомнил первый заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ге Гван.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Мы больше не будем заинтересованы в переговорах, если их намерения (США) заключаются в том, чтобы в одностороннем порядке загнать нас в угол и заставить отказаться от ядерного оружия», — цитирует агентство Yonhap представителя КНДР.

Он добавил, что ответ Пхеньяна по поводу встречи Ким Чен Ына и Трампа будет положительным, если США проявят «искреннюю заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений».

Напомним, после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2018 года северокорейский лидер уже сообщал, что соглашение с Соединенными Штатами о денуклеаризации Корейского полуострова возможно при гарантиях сохранения политической системы в КНДР и компенсации с американской стороны.

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Ким Чен Ын подчеркивал, что если Вашингтон прекратит враждебную политику, то Пхеньяну не нужно будет развивать свою ядерную программу и выстраивать какую-либо защиту против потенциальной агрессии США.

Добавим, что переговоры Ким Чен Ына и Трампа предварительно намечены на 12 июня. Из-за продолжающихся американо-южнокорейских военных учений у берегов КНДР в Пхеньяне сделали вывод о том, что США не готовы следовать ранее оговоренным условиям.

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