Челябинск, 16 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга задержан руководитель аппарата Челябинской городской думы Юрий Чанов. Об этом сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По информации журналистов, он был задержан после прибытия на Урал из отпуска. Его уже доставили Челябинск.

В управлении СКР по Челябинской области пояснили, что Юрий Чанов подозревается в получении взятки. Речь идёт об эпизоде в марте 2017 года, а сумму взятки следователи оценили в 300 тыс. рублей. Взяткодателем якобы стал директор одного из муниципальных театров, который взамен просил обеспечить принятие решения о финансировании городской думой проведения фестиваля.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Подозреваемый задержан.

Отметим. это не первое громкое задержание на Урале. 12 мая был задержан глава Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов. А 14-го задержали главу челябинского Миасса Геннадия Васькова.