Москва, 16 мая, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В ближайшее время правительства Москвы и Московской области заключат специальное соглашение, которое конкретизирует положения соглашения о стратегическом развитии Московского региона, сообщается на портале мэра Москвы.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Дача

Напомним, в феврале 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона. Один из шести приоритетов соглашения — совместная работа по развитию инфраструктуры и обустройству садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

Соглашение заключено в рамках реализации указа президента России «Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Власти двух регионов договорились увеличивать количество объектов благоустройства, социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в дачных поселках, расположенных на территории Московского региона.

Так, дачников, на территориях вошедших в новую Москву, планируется обеспечить природным газом, водой, электроэнергией, сетями связи и интернетом.

Повысится качество и доступность медицинского обслуживания и улучшении маршрутной сети автобусов и работы пригородного железнодорожного транспорта.

В документе появятся пункты по благоустройству территорий СНТ. Они предусматривают создание детских площадок, организацию вывоза мусора, приобретение пожарных машин и машин скорой помощи и создание условий для развития торговли.

В Подмосковье предлагают создать «институт мусорного детектива»

Собянин пояснил, что после подписания Соглашения по каждому крупному СНТ проведут обследование вместе с жителями и определят план работ, что нужно конкретно сделать.

«Конечно, разом все это сделать невозможно, но в течение нескольких лет, с каждым годом наращивая эту программу, основные проблемы надеемся решить», — сказал мэр.

Собянин уточнил, что в 2018 году Москва перечислит в бюджет Московской области 500 тыс рублей, в 2019 году сумма вложений превысит 1 млрд рублей.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже разработан план по совместной работе с Москвой.

«Мы рассчитываем на старост СНТ, потому что нужно общее собрание собственников провести, чтобы нам подсказали, что в первую очередь надо сделать», — пояснил Воробьев.

Стоит отметить, с 25 мая 2018 года на 100 маршрутах общественного транспорта Московской области, обсуживающих СНТ, увеличат количество автобусов и маршруток. что позволит сократить интервалы движения автобусов в два раза в часы пик.

В Подмосковье думают, как пресечь нецелевое использование садовых участков

Напомним, за семь лет в подмосковных СНТ за счет бюджета Москвы создано более 80 объектов инфраструктуры. В 2010—2017 годах в садоводческих товариществах (45,8 тыс. участков) за счет городского бюджета создан 81 объект инфраструктуры.

В частности построено 87,4 км дорог, 738,7 га мелиорированных земель, 77,8 км линий электропередачи, два объекта инженерной инфраструктуры и 20 детских площадок.

Читайте также: Госдума переводит СНТ и ОНТ на «безнал» и прописывает господдержку

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о садоводстве. Законом, который вступит в силу с 1 января 2019 года, определяются особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Подробнее: В России упростят процедуру подключения дачников к электросетям