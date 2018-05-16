Оренбург, 16 мая, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Доходы руководства СУ СКР и прокуратуры Оренбургской области по сравнению с 2016 годом выросли. Если у прокурора Сергея Бережицкого доход увеличился примерно на 20 тыс. рублей, то у главы регионального СУ СКР он более существенный — примерно на 500 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Руководитель силового ведомства Сергей Колотов задекларировал доход за 2017 год в 3 411 160 рублей (2016 год — 2 932 687 рублей). В собственности имеет два земельных участка (1896 кв. метров и 601 кв. метр) и два жилых дома (473,6 кв. метров и 61,5 кв. метров). Владеет транспортными средствами: автомобилем «Лэнд Ровер Дискавери» и минипогрузчиком «Мустанг».

У заместителей Колотова доходы и владения скромнее. Первый заместитель главы СУ СКР по региону Анатолий Уханов заявил о годовом доходе в сумме около 2,3 млн рублей. В собственности у него только земельный участок (551 кв. метр).

Заместитель главы СУ СКР по региону Андрей Киселёв указал годовой доход в 2,2 млн рублей. Недвижимости в собственности не имеет.

Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий за 2017 год заработал 3 090 746 рублей (2016 год — 3 072 912 рублей). Владеет земельным участком (1346 кв. метров), домом (363,4 кв. метра), квартирой (137 кв. метров), гаражом и кладовкой. В собственности автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо».

Первый заместитель прокурора области Алексей Волков задекларировал доход в 2 853 807 рублей. Владеет земельным участком (625 кв. метров), квартирой (74,8 кв. метров) и домом (121,1 кв. метра).

Заместитель прокурора Юрий Рываев за 2017 год заработал 2 079 105 рублей. Недвижимости и транспортных средств в собственности, по данным декларации, не имеет.

Годовой доход зампрокурора области Андрея Вязикова составил 2 468 721 рубль. В индивидуальной собственности имеет только гараж (24,7 кв. метра) и автомобиль «Тойота Ланд Крузер Прадо». Земельным участком, домом и квартирой владеет на правах общей долевой собственности.

Самый высокий доход, значительно превышающий годовые суммы руководства, имеет прокурор Асекеевского района Владимир Игнатьев — 5 785 904 рублей. В индивидуальной собственности указан только автомобиль «Мазда СХ-5». Добавим, что прокурором Асекеевского района Игнатьев стал в ноябре 2017 года. До этого назначения он состоял в должности заместителя прокурора Оренбургского района.

В числе высокодоходных чиновников ведомства прокурор Красногвардейского района Вячеслав Вдовкин — 4 581 731 рублей за 2017 год. При столь весомом доходе владеет только квартирой (44,7 кв. метров) — совместно с супругой ‑ и имеет машину «Лада Гранта». Добавим, прокурором Красногвардейского района Вдовкин назначен осенью 2016 года. До этого состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области.