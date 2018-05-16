Ярославль, 16 мая, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Строительство завода по производству сжиженного природного газа в Ярославской области так и не началось. Об этом 15 мая на пресс-конференции рассказал, отвечая на вопрос журналистов, гендиректор «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский. Строительство завода СПГ глава Газпрома Алексей Миллер анонсировал 18 апреля 2017 года в ходе своей поездки в регион.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Алексей Миллер

Губернатор Дмитрий Миронов и Алексей Миллер тогда заявили о перезагрузке отношений в связи с подписанием соглашения о погашении долга региона в течение пяти лет.

Сегодня подписали с председателем правления компании Алексеем Миллером программу развития газоснабжения в Ярославской области. Инвестиции в эту программу составят порядка 3,3 млрд рублей. Особое внимание уделим газификации села. Уже в этом году запланировано строительство межпоселковых газопроводов в пяти районах области. Также планируем развивать использование сжиженного природного газа. Это позволит газифицировать населенные пункты, в которые мы пока не можем провести магистральные газопроводы», — написал в своем Facebook 18 апреля 2017 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

1 июня 2017 года на Петербургском экономическом форуме Дмитрий Миронов заявил, что «работы начнутся уже в этом году». Привлечь к реализации соглашения планировалось также компанию «Космос инжиниринг».

На вопрос, когда будет построен завод, гендиректор «Газпром межрегионгаз Ярославль» 15 мая 2018 года ответил лаконично.

В настоящее время строительство завода по производству сжиженного природного газа не ведется», — сказал Павел Яблонский.

Ожидалось, что инвестиции в строительство завода СПГ, который планировалось разместить в Большесельском районе, составят около 2 млрд рублей. Павел Яблонский сообщил, что «Газпром» выполняет свою часть соглашения с Ярославской областью.

Идет строительство двух межпоселковых газопроводов — в Ростовском районе газопровод почти построен. Газопровод к селу Курба в Ярославском районе начат», — сказал Павел Яблонский.

На момент подписания соглашения в апреле 2017 года власти региона заявляли, что общий долг Ярославской области за газ составляет 6,5 млрд рублей. Его планировали погасить в течение 5 лет, оплачивая при этом текущую задолженность. 15 мая 2018 года, по словам Павла Яблонского, долг составил 8,7 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко на той же пресс-конференции заявил, что у региона «нет неисполнения обязательств» перед «Газпромом».

Также по итогам договоренностей 2017 года было анонсировано строительство 5 детских спорткомплексов в Ярославской области. Их, как сообщало ранее правительство региона, должны начать строить в этом году. Пока сообщений о начале работ не было.