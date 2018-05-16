Кемерово, 16 мая, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Следствие приостановило снос здания ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, начавшийся утром 15 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката собственников помещений.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

По словам Дмитрия Малинина, снос приостановлен, пока здание не будет исключено следствием из числа вещдоков. Пока такого постановления не было.

После получения документа от следователей здание передается собственнику, и он может начать его сносить. Начавшийся 15 мая снос прекратился до того, как к торговому центру прибыл наряд полиции вместе с арендатором и помощником адвоката.

16 мая юристы подадут заявления в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании предпринял попытку сноса. По мнению адвоката, представляющего интересы пострадавших и арендаторов, выкуп помещений у собственников будет стоить более 1 млрд рублей.

Если же три уцелевших при пожаре здания снесут, то имущественные потери предпринимателям не будут возмещены никогда, поскольку ликвидного имущества для расчета с потерпевшими у ОАО «ККК» (основной собственник ТРЦ) не останется.

Малинин представляет интересы 20 арендаторов и четырех собственников, общая сумма ущерба — более 360 млн рублей. В настоящее время демонтаж зданий не ведется.

Напомним, здание ТРЦ «Зимняя вишня», в котором 25 марта при пожаре погибли 60 человек, решили снести. В первую очередь был запланирован снос семи вспомогательных помещений, входящих в комплекс. Затем предполагалось снести основное здание. На месте ТРЦ будет обустроен сквер.