Международные наблюдатели прибывают на выборы Венесуэлу
Каракас, 16 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В Венесуэлу 16 мая прибывают представители избирательных органов различных государств и члены международных комиссий для наблюдения за ходом предстоящих президентских выборов, сообщает агентство Prensa Latina.
Председатель Национального избирательного совета (CNE) Тибисай Люсена пояснила, что Венесуэла принимает чиновников, представителей интеллигенции, ученых и общественных деятелей, которые проверят прозрачность и надежность процесса избрания президента и членов законодательных советов.
Во время подписания соглашения о сопровождении процедуры выборов с российской ЦИК она подчеркнула, что CNE не допустит вмешательства со стороны правительств и учреждений, стремящихся повлиять на исход выборов или прервать голосование. Международное сопровождение является частью соглашения о гарантиях, подписанного в марте кандидатами на пост президента и партиями, их представляющими.
В обеспечении безопасности на выборах участвуют вооруженные силы страны. В общей сложности 300 тысяч военных по всей стране привлечены для выполнения этой задачи на более чем 14 тыс. избирательных участках.
Оппозиционная коалиция «Круглый стол демократического единства» объявила о бойкоте выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес заявил, что после выборов США и их сателлиты в Латинской Америке могут предпринять попытку военного вторжения, возможны беспорядки и акции насилия, организованные оппозицией.
Выборы состоятся 20 мая. Правом голоса обладают 20 млн 759 тысяч венесуэльцев. От России в качестве наблюдателя отправится член ЦИК Василий Лихачёв.