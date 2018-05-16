Каракас, 16 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В Венесуэлу 16 мая прибывают представители избирательных органов различных государств и члены международных комиссий для наблюдения за ходом предстоящих президентских выборов, сообщает агентство Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Председатель Национального избирательного совета (CNE) Тибисай Люсена пояснила, что Венесуэла принимает чиновников, представителей интеллигенции, ученых и общественных деятелей, которые проверят прозрачность и надежность процесса избрания президента и членов законодательных советов.

Во время подписания соглашения о сопровождении процедуры выборов с российской ЦИК она подчеркнула, что CNE не допустит вмешательства со стороны правительств и учреждений, стремящихся повлиять на исход выборов или прервать голосование. Международное сопровождение является частью соглашения о гарантиях, подписанного в марте кандидатами на пост президента и партиями, их представляющими.

В обеспечении безопасности на выборах участвуют вооруженные силы страны. В общей сложности 300 тысяч военных по всей стране привлечены для выполнения этой задачи на более чем 14 тыс. избирательных участках.

Оппозиционная коалиция «Круглый стол демократического единства» объявила о бойкоте выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес заявил, что после выборов США и их сателлиты в Латинской Америке могут предпринять попытку военного вторжения, возможны беспорядки и акции насилия, организованные оппозицией.

Выборы состоятся 20 мая. Правом голоса обладают 20 млн 759 тысяч венесуэльцев. От России в качестве наблюдателя отправится член ЦИК Василий Лихачёв.