Екатеринбург, 16 мая, 2018, 08:22 — ИА Регнум. На Свердловскую область вечером 15 мая обрушился шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду. 14 тыс. человек в 34 населённых пунктах остались без электричества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

В ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» отмечают, что имели место точечные нарушения электроснабжения промышленных предприятий. Причиной этого стали повреждения высоковольтных линий электропередачи классом напряжения 110 кВ.

Энергетики немедленно начали устранять последствия стихии. На поврежденных энергообъектах задействовали 57 бригад в количестве 166 человек. 03:00 16 мая в дома 11 тыс. человек вернули свет. А к 06:00 подачу электроэнергии возобновили полностью.

Кроме того, у некоторых домов были повреждены крыши. А, по информации МЧС, в Алапаевске сорвало металлические листы кровли со здания пищеблока городской больницы. Обошлось без пострадавших. Сегодня, 16 мая, местные власти будут решать вопрос с ремонтом объекта.