Москва, 16 мая, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко собирается посетить КНДР и Южную Корею. Об этом сообщает 16 мая РИА «Новости».

(сс)Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

Отмечается, что на сегодняшний день соответствующие приглашения от властей Северной и Южной Кореи российской стороной уже получены.

«Я с благодарностью приняла приглашение посетить КНДР и Республику Корея», — цитирует агентство слова спикера Совета Федерации.

Также сообщается, что в настоящее время идёт проработка сроков визита Матвиенко в Пхеньян и Сеул.

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Напомним, 16 мая глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео выразил своё сожаление в связи с отказом КНДР от переговоров на высшем уровне.

Добавим, ранее Пхеньян отменил намеченные на 16 мая переговоры на высшем уровне с Сеулом вследствие начала военных учений Max Thunder. Власти Северной Кореи отметили, что считают данные манёвры направленной против страны провокацией.

Глава МИД Южной Кореи заявил о намерении добиваться от КНДР возвращения за стол переговоров. Майк Помпео подчеркнул, что США продолжат подготовку к саммиту лидеров США и КНДР, запланированному на 12 июня в Сингапуре.

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