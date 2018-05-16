Тамань, Краснодарский край, 16 мая, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Движение легковых автомобилей по автодорожной части Крымского моста открыто: первые автомобили поехали со стороны Краснодарского края в 5:30 мск 16 мая.

Kremlin.ru Крымский мост

К этому времени с обеих сторон моста скопились сотни машин. Первыми по самому длинному в Европе мосту поехали местные жители, в их числе — журналисты, общественники, ветераны и представители творческой интеллигенции.

Движение началось из Тамани, затем колонна тронулась из Керчи. Два потока машин позже встретились под арками моста, приветствовав друг друга гудками.

Помимо легковых автомобилей в открытии движения приняли участие байкеры и велосипедист.

На Крымском мосту скорость движения составляет 90 км/ч, останавливаться на транспортном переходе нельзя. Проезд открыт для машин с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны

«Войди в историю без нарушений: соблюдай правила!», — обратились строители моста к водителям, которые поехали по мосту через Керченский пролив.

Накануне первым по Крымскому мосту проехал президент РФ Владимир Путин во главе колонны строительной техники.