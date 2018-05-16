Ввод Крымского моста вызвал волну негодования в Евросоюзе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Крым и Севастополь стали ближе: реакция Евросоюза;
- Международная изоляция: о том, как США совершили две «исторические ошибки»;
- Миссия невыполнима: шаги Германии в споре о строительстве «СП-2»;
- Заявление спецслужб: Москву обвинили в поддержке каталонских сепаратистов;
- Ответ на «провокации»: граждан Украины пригласили на ЧМ-2018 на украинском языке.
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