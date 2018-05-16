Самара, 16 мая, 2018, 09:30 — ИА Регнум. О сооружении в Самаре потенциально опасного здания сообщает газета «Наша версия» в статье «В Самаре зреет новая «Зимняя вишня»?». Издание пишет о пятизвездочной гостинице «7 авеню» на Ново-Садовой, 3, которая распахнет двери к Чемпионату мира по футболу.

Obzor.lt Avenue Hotel and SPA

«134 номера, конференц-залы, бассейн, SPA, салон красоты, массажные комнаты, рестораны, бар и прочие радости — на сайте правительства области отель представлен как один из лучших в городе, — отмечается в публикации. — Но его постояльцы вряд ли узнают, что стоит за обложенным новыми плитами фасадом». 7 Avenue Hotel and SPA открывается в бывшем Доме сельского хозяйства, построенном в 30-е годы прошлого века.

«По документам помещение прошло капитальную реконструкция, но, что бы не нагородили новые хозяева внутри, его стены, судя по всему, остались прежними, — полагает «Наша версия». — Они представляют собой примерно такие же каркасно-щитовые конструкции, что и в ОВД Самарской области, сгоревшем в феврале 1999 года». Напомним, в том пожаре погибли 57 человек, 336 пострадали. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям — здание в считанные минуты выгорело полностью. По одной из версий, причиной пожара стал непогашенный окурок, брошенный в пластиковую урну.

«А теперь представьте, что в подобном строении находятся не законопослушные стражи порядка, а фаны-раздолбаи, разгоряченные пивом или чем покрепче, — предлагает автор публикации. — С сотней непогашенных окурков и прочими файерами». По данным «Нашей версии», собственником здания, в котором открывается гостиница «7 авеню», является владелец самарской группы «Союз» Николай Васильев.

«Знает ли ФИФА, какой «сюрприз» уготовили местные власти гостям ЧМ-2018, успеют ли эксперты федерации провести строгую и непредвзятую проверку здания, большой вопрос. Тем не менее, это необходимо, дабы предстоящий праздник футбола не омрачили трагические известия из Самары», — резюмирует издание.