Ярославль, 16 мая, 2018, 03:36 — ИА Регнум. В Ярославле произошел пожар на складе лакокрасочных материалов, охвативший до 1000 квадратных метров, сообщает Главное управление МЧС РФ по Ярославской области.

Yarregion.ru Пожар на складе в Ярославле

К ликвидации пожара было привлечено 105 человек личного состава и 22 единицы техники, в том числе и вертолет МЧС. Пожар был локализован в 19:44 мск. По последним данным МЧС, пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в торговом центре «Вернисаж» города Ярославля 17 апреля, эвакуации подверглись около 800 человек. Пожар был довольно быстро потушен, пострадавших не было.