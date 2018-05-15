Баку, 16 мая, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Азербайджан обладает самой большой морской флотилией на Каспии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на церемонии открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса (БММТПК).

president.az Бакинский порт

«Открытие БММТПК означает, что мы выполнили все поставленные перед собой задачи связанные с транспортной инфраструктурой. Азербайджан обладает самой большой морской флотилией на Каспии из 260 судов. За последние несколько лет закуплено 18 судов. По моей инициативе в Баку построен судостроительный завод. Мы можем производить все виды судов, что устранило нашу зависимость от иностранных партнеров», — сказал И.Алиев.

Президент также отметил, что Азербайджан в настоящее время занимается реализацией проекта создания транспортного коридора «Север-Юг». «Все необходимые работы в рамках создания транспортного коридора «Север-Юг» на своей территории мы завершили. Таким образом, все дороги с севера на юг и с юга на запад проходят, и будут проходить через территорию Азербайджана», — подчеркнул глава государства.

И.Алиев, что для завершения создания транспортного коридора Север-Юг, Азербайджан выделил кредитные средства (Ирану в размере $500 млн — ИФ) и выразил уверенность, что железнодорожный маршрут в ближайшие годы будет сдан в эксплуатацию.

«Таким образом, Азербайджан который не имеет в Евразийском пространстве прямого выхода к морю, превратится в транспортный и логистический центр», — сказал президент.

Строительство нового комплекса Бакинского международного морского торгового порта началось в 2007 году. В сентябре 2014 года было сдано в эксплуатацию одно из портовых сооружений — паромный терминал, состоящий из двух причалов, а в январе этого года — терминал Ro-Ro, также состоящий из двух причалов. Порт охватывает территорию 117 гектаров и имеет 12 причалов. Грузоперевалочная способность порта составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год.