Вашингтон, 16 мая, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении.

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В поздравительном послании, которое распространило посольство США в Армении, в частности, отмечается: «Поздравляю Вас с недавними выборами. С нетерпением жду совместной работы с Вами в многочисленных сферах, представляющих взаимный интерес, включая укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности. Прогресс в борьбе с коррупцией, единство всех политических партий и мирное решение нагорно-карабахского конфликта, поспособствует этим усилиям и обеспечит светлое будущее Армении».

Никол Пашинян был избран парламентом Армении на пост главы правительства 8 мая. Прямо в день избрания Пашиняна поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Затем последовали поздравления от премьер-министра Эстонии Юрия Ратаса, премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, президента Ирана Хасана Рухани, премьер-министра Италии Паоло Джентилони.

С поздравительным посланием выступил также Госдепартамент США, от имени ЕС Пашиняна поздравили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.