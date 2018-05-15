Вашингтон, 15 мая, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Государственный департамент США продолжит планировать предстоящую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, несмотря на то, что Пхеньян приостановил переговоры с Южной Кореей, 15 мая сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

«Ранее Ким Чен Ын заявил, что понимает необходимость и практическую ценность продолжающихся совместных учений между Соединенными Штатами и Республикой Кореей», — заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт.

«Мы будем двигаться вперед и продолжим планирование встречи между президентом Трампом и Ким Чен Ыном», — добавила Науэрт.

Напомним, 15 мая КНДР приостановила переговоры с Южной Кореей, запланированные на 16 мая, из-за совместных военных учений между Вашингтоном и Сеулом.

В северокорейском Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) заявили, что учения «Максимальный гром» (Max Thunder) — это «провокация», которая идет вразрез с потеплением отношений между Сеулом и Пхеньяном.

«Соединенным Штатам также придется провести тщательную дискуссию о судьбе запланированного саммита КНДР — США в свете этого провокационного военного дебоша, устроенного совместно с южнокорейскими властями», — говорится в заявлении ЦТАК.

В 2017 году в учениях Max Thunder приняли участие около 1 тыс. 500 военных США и Южной Кореи, также были задействованы истребители F-16, согласно данным ВВС США.