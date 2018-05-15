Хомс, Сирия, 15 мая, 2018, 23:41 — ИА Регнум. За последние сутки из сирийской зоны деэскалации «Хомс» удалены свыше восьми тысяч боевиков и членов их семей, сообщил 15 мая журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Разрушенный войной Хомс

Начальник российского Центра отметил, что российские офицеры и военная полиция уже седьмые сутки проводят вывоз непримиримых боевиков и их родственников из зоны деэскалации «Хомс».

Не пожелавшие согласиться на амнистию правительства Сирии и интеграцию в мирную жизнь боевики вывозятся под гарантии российских офицеров в зону деэскалации «Идлиб», подконтрольную Турции.

«За прошедшие сутки через пункты пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан и Телльбиса вышло 8131 человек. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат-Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал Юрий Евтушенко.

Начальник Центра уточнил, что с 7 мая 2018 года из зоны деэскалации «Хомс» было удалено около 28 тыс. боевиков и их родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Сирии было открыто движение гражданского автотранспорта по трассе Дамаск — Хомс. Ремонт и разблокирование этой автотрассы стали возможны после освобождения от боевиков пригорода Дамаска Восточной Гуты.