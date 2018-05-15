Ижевск, 15 мая, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Конкурс на должность главы Ижевска будет проведен 8 июня. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы в ходе внеочередной сессии.

Герб Ижевска

По информации администрации Ижевска, право участвовать в конкурсе имеют граждане России, достигшие возраста 21 года. Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных, личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных ими документов и результатов собеседования. До 1 июня все претенденты на пост главы города должны представить программу развития Ижевска или свою программу действий в этой должности.

Глава Ижевска будет выбираться конкурсной комиссией, в которую вошли 12 человек: шесть из которых назначены главой Удмуртии, еще шесть — гордумой.

В конкурсе планирует принять участие председатель гордумы Ижевска Олег Гарин, сообщает Udm-info.

«Пока рано говорить о моей программе, она, безусловно есть, но сначала я должен себя представить комиссии. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, поэтому если ты начал заниматься политикой, то ты должен и дальше ей заниматься, идти вперед», — сказал Гарин. Также он отметил, что имеет некоторые преимущества, поскольку не первый день работает в городе. Однако он добавил, что решение принимать все равно предстоит депутатам и конкурсной комиссии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая глава Ижевска Юрий Тюрин покинул пост по собственному желанию, назвав это решение «непростым». Исполняющим обязанности градоначальника назначен первый заместитель главы города Сергей Задорожный.

Депутаты гордумы приняли отставку Тюрина 10 мая единогласно.

Новый мэр Ижевска избирается на срок полномочий гордумы — до сентября 2020 года.