Газа, Палестина, 15 мая, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Больницы сектора Газа не могут вместить всех раненых после того, как военные Израиля подавили протест на границе с Газой, 15 мая передает агентство Reuters.

badwanart0 Палестина, сектор Газа

По свидетельству репортеров, сотни раненых в 13 больницах Газы вынуждены часами ждать своей очереди.

«Ограниченные возможности отделения неотложной помощи… нехватка медикаментов и медицинских принадлежностей достигли критического уровня», — сообщил журналистам директор госпиталя Шифы Айман аль-Сахабани.

По словам аль-Сахабани, его врачи уже оказали помощь примерно 500 раненым, однако тяжелораненые все еще ждут своей очереди в операционные — в больнице для проведения операций есть всего 20 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая военные Израиля применили огнестрельное оружие для разгона массовой акции протеста на границе с сектором Газа.

По сообщению палестинских врачей, в результате столкновений на границе сектора Газа и Израиля погибли 60 палестинцев, за медицинской помощью в больницы Газы обратились 1700 раненых.

С конца марта в ходе беспорядков на границе Израиля и сектора Газа погибли 107 палестинцев.

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