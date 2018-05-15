Дамаск, 15 мая, 2018, 22:33 — ИА Регнум. В Сирии впервые за пять лет открылась для гражданского транспорта автотрасса, связывающая Дамаск с провинцией Хомс, сообщает 15 мая сирийское национальное информагентство САНА.

Святой Павел после обращения на дороге в Дамаск

Агентство подчеркивает, что автотрасса Дамаск — Хомс была заблокирована с 2013 года. После освобождения восточного пригорода Дамаска от боевиков автодорога была восстановлена и теперь открыта для движения гражданского автотранспорта.

Уточняется, что восстановление дорожного полотна началось в апреле 2018 года, сразу после освобождения пригорода Дамаска Восточной Гуты от боевиков.

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По информации агентства САНА, в ходе ремонтных работ, кроме устранения повреждений, был уложен новый асфальт на 34-километровом отрезке автомобильной трассы Дамаск — Хомс.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по автотрассе Дамаск — Хомс было прекращено в 2013 году после захвата боевиками населенного пункта Хараста в Восточной Гуте.