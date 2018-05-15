Москва, 15 мая, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Банк России к концу лета 2018 года планирует одномоментно расширить тарифный коридор базового тарифа по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на 20%, как вверх по цене, так и вниз. Об этом сегодня, 15 мая, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

ОСАГО

По словам Чистюхина, рынок ОСАГО уже несколько лет является убыточным. По данным ЦБ, в 2017 году убыток страховщиков по ОСАГО составил 15 млрд рублей. В связи с этим Центробанк намерен предпринять комплекс мер по стабилизации этого рынка.

Одной их таких мер и является одномоментное расширение тарифного коридора базового тарифа по полисам ОСАГО.

Если сейчас коридор базового тарифа составляет от 3432 рублей до 4118 рублей, то в конце лета он будет установлен на уровне 2746 — 4942 рубля.

«Сдвижка тарифного коридора на 20% вверх и вниз создаст достаточные конкурентные возможности для страховых компаний и повысит доступность полисов ОСАГО для страховых потребителей», — считает Чистюхин.

Он пояснил, что после расширения тарифного коридора, средний обобщенный водитель заплатит за полис ОСАГО 7 тыс. рублей, тогда как сейчас платит 5800 рублей. По самому дешевому полису в тарифной сетке (на мотоциклы) стоимость должна увеличиться с 1500 руб. до 1700 руб.

Когда именно этим изменения вступят в силу Чистюхин не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Государственной думе предлагают ужесточить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО при управлении транспортным средством. Дело в том, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей, а если оплатить его в определенный срок, то предполагается скидка в 50% и штраф получается всего 400 рублей.

Ситуация с отказниками от ОСАГО на дорогах России ухудшается, так как многим полисы просто не по карману. Дело в том, что в структуре расчета ОСАГО присутствуют коэффициенты на возраст, модель и экологические характеристики автомобиля, которые на самом деле вообще никак не соотносятся с реальным профилем риска и по сути являются скрытыми налогами.