Брюссель, 15 мая, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал «европейцев» защитить «законный бизнес» с Ираном, 15 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам Джонсона, «европейцы» должны принять меры по защите бизнеса, чтобы Иран сохранил «ядерную сделку» 2015 года после выхода из нее США.

«Мы будем рассматривать пакет мер, которые мы как европейцы сможем разработать, чтобы побудить иранцев остаться в соглашении, — заявил Джонсон журналистам. — Мы будем рассматривать все способы, которые сможем придумать, чтобы защитить законный британский и европейский бизнес… с Ираном».

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп разорвал «ядерную сделку» 2015 года с Ираном и пригрозил новыми санкциями Ирану и всем его контрагентам, в том числе в Западной Европе.

Европейские участники «ядерной сделки» — Великобритания, Франция и Германия — ранее неоднократно выступали за сохранение договора 2015 года, подразумевающего в том числе снятие международных санкций на торговлю с Ираном.