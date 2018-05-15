Рига, 15 мая, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Согласно информации, обнародованной министерством транспорта Латвии, за первые четыре месяца 2018 года все латвийские порты вместе взятые перевалили 21,556 млн тонн грузов, что на 12,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает латвийское информационное агентство LETA.

Иван Шилов ИА REGNUM

Перевалка навалочных грузов, которые доминировали в латвийских портах в январе-апреле этого года, упала на 13,3% в годовом исчислении до отметки в 11,604 млн тонн. Перегрузка угля и вовсе сократилась на 21,4% до 6,143 млн тонн, в то время как перевалка химических грузов сократилась на 12,5% и составила 924,700 тонн. Объем перевалки пиломатериалов и щепы также снизился на 10,6%, составив 574,300 тонн.

Существенно сократился в январе-апреле 2018 года и объем перевозки наливных грузов в латвийских портах, упав на 26,5% до отметки в 5,526 млн тонн. Большую часть этих грузов по-прежнему составляют нефтепродукты, однако и их объем в грузообороте портов Латвии снизился на 27,9% в годовом исчислении и составил 5,227 млн тонн.

Перевалка генеральных грузов в латвийских портах за первые четыре месяца 2018 года, напротив, увеличилась на 22% в годовом исчислении до 4,427 млн тонн. Контейнерные перевозки также выросли на 9,5%, достигнув 1,647 млн тонн, а перевалка грузов Ro-Ro выросла на 19,3% до отметки в 1,161 млн тонн. Перевозка лесоматериалов также выросла на 44,5% и составила 1,441 млн тонн.

Рейтинг латвийских портов по грузообороту за указанный период по-прежнему возглавляет Рига, перегрузив 11,449 млн тонн грузов, однако это на 6,3% меньше, чем за первые четыре месяца 2017 года. Вентспилсский свободный порт в январе-апреле 2018 года перевалил 6,878 млн тонн грузов, что уже на 27,2% меньше, чем в прошлом году. И третье место заняла Лиепая с 2,609 млн тонн грузов и увеличением грузооборота на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По большей части в плюсе пока остаются малые латвийские порты. Так, с января по апрель 2018 года Скулте перевалил 290,200 тонн грузов, в результате чего его грузооборот вырос на 0,1% в годовом исчислении. Далее следует Мерсрагс, переваливший за этот же период 149,800 тонн грузов, что на 3,8% меньше показателей прошлого года. И на третьем месте идет Салацгрива с 148,200 тоннами и ростом грузооборота в 45,6%.

Всего в малых портах Латвии за период с января по апрель 2018 года было перевалено 620,6 тыс. тонн грузов, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, однако, тенденция падения грузооборота латвийских портов остается устойчивой. Напомним, что в 2017 году порты Латвии перевалили 61,877 млн тонн грузов, что на 2% меньше показателя 2016 года.