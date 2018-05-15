Майкоп, 15 мая, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Проект строительства ветропарка в Республике Адыгея представлен на форуме «Атомэкспо-2018» в Сочи 15 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. X Международный форум «Атомэкспо-2018» стартовал в Краснодарском крае 14 мая, его организатором выступает Госкорпорация «Росатом».

Http://www.adygheya.ru В Адыгее появится ветропарк

В рамках форума была проведена видеопрезентация проекта создания на территории Республики Адыгея первого в России крупного ветропарка. Эта видеопрезентация стала одной из центральных на экспозиции АО «НоваВинд» — дивизиона «Росатома».

Участники форума смогли оценить параметры проекта, их ознакомили с этапами его реализации, а также продемонстрировали территорию, где предполагается разместить ветропарк — два участка, в Шовгеновском и Гиагинском районах. Там на базе 60 современных ветроэнергетических установок будет создан самый масштабный в стране ветропарк мощностью 150 МВт.

Ранее был проведен ветромониторинг, получены необходимые данные для проектирования ветропарка. Наблюдения, которые проводились в течение полутора лет, подтвердили наличие необходимых ветромощностей.

Генеральный директор российско-голландского предприятия «Red Wind», заместитель гендиректора по развитию и международному бизнесу АО «НоваВинд» Эмин Аскеров отметил, что в Адыгее имеются все необходимые условия для реализации проекта: природно-климатический фактор, географическое положение. Большое значение имеет заинтересованность в создании ВЭС и помощь со стороны органов власти Республики Адыгея.

Как отмечалось, благодаря содействию со стороны главы РА Мурата Кумпилова, правительства региона работа ведется в соответствии с намеченными планами. С учетом приоритетности развития генерации на основе возобновляемых источников сопровождение данного проекта осуществляется в режиме «одного окна». Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики на 2018−2022 годы.

На данный момент выполнены инженерные изыскания территории строительства, оценка станцией выработки энергии, определена конфигурация ВЭС. Как ожидается, уже в июне проект пройдет госэкспертизу, а поставки комплектующих для его реализации начнутся в конце лета. Затем специалисты приступят к установке ветряных башен высотой от 75 до 135 метров. Ввод первой генерации планируется в конце 2018 года.

Полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Для технологического присоединения к внешним сетям уже идет строительство подстанции 220 кВ и линии электропередач 220 кВ от «Адыгейской ВЭС» до существующей воздушной линии Армавир-Центральная (общая протяженность около 15 км). Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, круглогодично, по графику ветра. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 355 млн кВт/ч в год.

Согласно данным АО «НоваВинд», потребление электроэнергии в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея с 2016 по 2023 годы вырастет на 12,4% или 3 млрд кВт/ч и составит 30 млрд кВт/ч всего. Среднегодовой прирост окажется на уровне 1,7%, что выше среднероссийского темпа прироста — в целом по РФ.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов уверен, что развитие «зеленой» энергетики сегодня становится особенно актуальным, поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. Ежегодное потребление электроэнергии в регионе составляет около 1,4 млрд кВт/ч в год, а собственное производство электроэнергии — до 10%. Планируется, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность Республики Адыгея на 20%, создаст более ровную работу энергосистемы при пиковых нагрузках.

«Этот фактор, в свою очередь, даст импульс развитию экономики, повлияет на инвестиционную привлекательность региона. В числе других позитивных аспектов проекта — создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона», — отметил глава РА.

С учетом приоритетности развития генерации на основе возобновляемых источников сопровождение данного проекта осуществляется в режиме «одного окна». Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики на 2018−2022 годы.