Москва, 15 мая, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Создание новых российских систем вооружения руководство России будет держать в поле постоянного внимания, заявил 15 мая президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Такое заявление было сделано главой российского государства в ходе военного совещания.

Владимир Путин подчеркнул, что новое российское стратегическое оружие не только кратно повышает обороноспособность России, но и обеспечивает стратегический баланс в мире.

«В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и система вооружений, не имеющих мировых аналогов. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетие вперед обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что разработка новых вооружений находится на разных этапах завершенности и руководство страны будет уделять этим работам постоянное внимание.

«Мы знаем, что они находятся в разной степени готовности, будем и впредь держать эти вопросы в поле постоянного внимания», — сказал российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил о создании в России новых видов стратегических вооружений, аналогов которых в мире не существует.

В первую очередь шла речь о гиперзвуковых ракетах, нивелирующих любую систему противоракетной обороны, что гарантирует ответный ядерный удар по любому агрессору.