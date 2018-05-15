Сочи, Краснодарский край, 15 мая, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О структуре органов исполнительной власти», — сказано в сообщении.

В указе президента сказано, что Министерство образования и науки упраздняется и вместо него образуются два новых органа исполнительной власти — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Кроме того, Министерство связи и массовых коммуникаций переименовано в министерство цифрового развития.