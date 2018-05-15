Вашингтон, 15 мая, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли похвалила Израиль за подавление протестов в секторе Газа, 15 мая передает агентство Reuters.

South Carolina Governor Nikki Haley Никки Хейли

В ходе выступления в Совете безопасности ООН, Хейли отметила, что Израиль действовал с большой «сдержанностью».

"Ни одна страна в этом зале не будет действовать с большей сдержанностью, чем Израиль», — отметила Хейли.

По словам Хейли, действия военных Израиля были направлены против радикальной группировки ХАМАС, которая «разжигала ненависть в течение многих лет, задолго до того, как Соединенные Штаты решили переместить посольство».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме, на границе сектора Газа и Израиля вспыхнули крупнейшие за последние месяцы массовые беспорядки.

В протестах в секторе Газа участвовали тысячи человек, которые вступали в столкновения с войсками и пытались прорваться за пограничнфе ограждения. Военные Израиля использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

По информации Министерства здравоохранения Палестины, во время подавления протестов в секторе Газа погибли 55 палестинцев, более 2000 человек получили ранения.