Москва, 15 мая, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Деньги Фонда национального благосостояния следует пустить на развитие экономики России, считает социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 15 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя законопроект думской фракции «Справедливая Россия», запрещающий размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США.

Женя Демина Борис Кагарлицкий

«Я считаю, что сам Фонд национального благосостояния не должен существовать, — категорически заявил Кагарлицкий. — Это просто способ изымать деньги из экономики и препятствовать вложению денег в промышленность и инфраструктурные проекты. Зачем создан этот фонд? Как мы помним, он создан по инициативе господина Кудрина с достаточно хорошо известной формулировкой «для стерилизации экономики». Вот они и стерилизуют её, как могут».

Как считает глава ИГСО, нужно не запрещать покупать американские облигации, а использовать деньги фонда для развития страны.

«Конечно, в рамках логики, в которой существует этот фонд, действительно лучше держать его средства в американских облигациях, — отметил Кагарлицкий. — Это надёжный инструмент. Облигации дают низкую доходность, но при низкой доходности они минимизируют риски. Это классика, и действительно все страны, которые имеют такого рода фонды, именно так хранят свои средства. Вопрос, нужно ли вообще изымать деньги из экономики и вкладывать их в какие-то фонды? Китайцы это делали, так как боялись перегрева экономики. Нам перегрев экономики, мягко говоря, никогда не грозил».

Борис Кагарлицкий подчеркнул: хранить средства ФНБ в американских облигациях абсолютно надёжный, но абсолютно неэффективный для России инструмент.

Кроме того, он прокомментировал опасения некоторых экспертов, полагающих, что в случае дальнейшего ухудшения отношений с США Россия рискует лишиться денег Фонда.

«Америка ни разу не прибегла к дефолту, — пояснил глава ИГСО. — Если она объявит даже частичный дефолт в отношении облигаций, приобретённых Россией, это подорвёт доверие к мировому финансовому рынку вообще».

Также он добавил, что отказ российских властей вкладывать средства Фонда в развитие государства продиктован отнюдь не стремлением правительства сберечь эти колоссальные суммы для народа.

«Организовать любое производство — это значит отнять деньги у воров, — сказал Кагарлицкий. — Каждый рубль, вложенный в работу, это рубль, который не удалось украсть. Деньги, вложенные в облигации, застрахованы от населения. Застрахованы от того, чтобы быть использованными по назначению. В случае чего их можно отдать какому-нибудь олигарху».

Напомним, что ФНБ был создан в результате разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Последний пополнялся за счёт нефтегазовых доходов федерального бюджета в объёме, превышающем утверждённый на соответствующий финансовый год объём нефтегазового трансферта. С 1 января 2018 года было произведено объединение ФНБ с Резервным фондом в единый фонд на базе ФНБ, а с 1 февраля 2018 года Резервный фонд прекратил своё существование, а находящиеся в нём средства ранее были направлены на обеспечение выполнения государством своих расходных обязательств.

В ФНБ на начало мая 2018 года находилось 3,963 трлн рублей (63,9 млрд долларов).