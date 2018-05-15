Тегеран, 15 мая, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решения США о выходе из «ядерной сделки» и переносе посольства в Иерусалим были «историческими ошибками», 15 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«История покажет, что эти два решения, принятые правительством США, были неправильными… Вашингтон окажется в международной изоляции из-за этих ошибок», — заявил президент Ирана журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из международного соглашения 2015 года по ядерной программе Ирана.

14 мая состоялся перенос посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, решение о котором было принято еще в декабре 2017 года.

Данные решения уже вызвали негодование международного сообщества, в том числе большинства европейских союзников США.