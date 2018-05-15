Москва, 15 мая, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Европейский союз расценивает открытие моста через Керченский пролив как нарушение Россией «суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом говорится в распространённом 15 мая заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей.

Most.life Установка знаков дорожного движения на Крымском мосту

«Россия осуществила строительство моста через Керченский пролив на Крымский полуостров без согласия Украины. Это представляет собой очередное нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — приводит текст заявления пресс-служба представительства ЕС в России.

В Брюсселе полагают, что «строительство моста ведётся в целях дальнейшей принудительной интеграции с Россией незаконно аннексированного полуострова и его изоляции от Украины, частью которой он остаётся».

Кроме этого, в заявлении утверждается, что «мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря».

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Автомобильное движение по мосту откроется 16 мая в 5:30 утра по московскому времени.

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