В Кремле назвали сроки формирования нового состава правительства
Москва, 15 мая, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Новый состав правительства России будет сформирован до начала работы Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Конечно, оно уже должно быть сформировано, это уже по Конституции», — приводит слова Пескова телеканал RT.
Напомним, международный экономический форму в Санкт-Петербурге будет проходить с 24 по 26 мая 2018 года.
Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в Сочи должна состояться встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с президентом России Владимиром Путиным.
Ожидается, что на встрече глава правительства представит президенту предложения по структуре своего нового кабинета.