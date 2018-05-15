Москва, 15 мая, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Новый состав правительства России будет сформирован до начала работы Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Конечно, оно уже должно быть сформировано, это уже по Конституции», — приводит слова Пескова телеканал RT.

Напомним, международный экономический форму в Санкт-Петербурге будет проходить с 24 по 26 мая 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в Сочи должна состояться встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что на встрече глава правительства представит президенту предложения по структуре своего нового кабинета.