Берлин, 15 мая, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Европейские отношения с Соединенными Штатами претерпели удар после выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 15 мая сообщает Reuters.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

Выступая на конгрессе Конфедерации немецких профсоюзов (DGB), Меркель заявила, что ЕС внимательно следит за региональной политикой Ирана, но все же полагает, что сохранение СВПД — это лучший из возможных вариантов.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном, отметив, что существующее соглашение не позволяет предотвратить создание иранской ядерной бомбы.

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Ожидается, что в течение нескольких месяцев США смогут полностью восстановить все санкции против Ирана. В Иране заявили, что ЕС должен дать отпор «незаконным и нелогичным» действия Белого дома.

В ЕС опасаются, что американские санкции могут нанести ущерб европейским компаниям, которые ведут торговлю с Тегераном.

В среду, 16 мая, в болгарской столице Софии лидеры европейских государств проведут переговоры, на которых будут обсуждаться способы защиты европейских компаний, ведущих бизнес с Ираном, от американских санкций.