Челябинск, 16 мая, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Лечение уникальной методикой транскраниальной магнитной стимуляции позволило парализованному десятилетнему жителю Магнитогорска частично восстановить речь и начать самостоятельно рисовать, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Odkb74.ru Челябинская областная детская клиническая больница (ЧОДКБ)

Уточняется, что лечение ребенка, который несколько месяцев назад был госпитализирован в состоянии комы, проводится в Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ). У мальчика были диагностированы ушиб головного мозга тяжелой степени, травмы конечностей и позвоночника.

Медперсонал больницы сначала боролся за жизнь ребенка, затем, когда мальчик пришел в себя, нейрофизиологи занимаются восстановлением его подвижности.

«Положительные сдвиги стали особенно заметны после применения транскраниального магнитного стимулятора», — отметили в минздраве.

По словам врачей, нейрофизиологии проводят неинвазивное воздействие на центры коры головного мозга, отвечающие за речь, двигательную активность, ассоциативные центры.

«Постепенно у мальчика увеличился объем активных движений в парализованных конечностях, восстановилась речевая функция, он стал самостоятельно писать, рисовать, понимает просьбы и выполняет их», — отметили в минздраве.

Комментируя успешное воздействие метода транскраниальной магнитной стимуляции, главный детский невролог минздрава Челябинской области Денис Смирнов сказал:

«Спектр применения этой лечебно-диагностической методики довольно широк: острые нарушения мозгового кровообращения, рассеянный склероз, посттравматические двигательные нарушения, аутизм, задержка речевого и психомоторного развития и другие заболевания».

По его словам, ЧОДКБ — это единственное на Южном Урале детское медучреждение с таким уникальным оборудованием.

Стоит обратить внимание на ситуацию со здравоохранением на Урале, которую сложно назвать благополучной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая врачи Шадринской больницы скорой медицинской помощи потребовали у руководства департамента здравоохранения Курганской области решить проблему с низким уровнем зарплаты и отсутствием трудовых договоров.