Москва, 15 мая, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за самовольное подключение к нефтепроводам и газопроводам Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Gazprom.ru Сотрудник «Газпрома»

Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за такие деяния, предлагается карать лишением свободы вплоть до 2-х лет лишения свободы.

При этом совершение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору или в отношении магистральных трубопроводов будет влечь наказание вплоть до 4-х лет лишения свободы.

Максимальное наказание может составить до 8-ми лет лишения свободы — в случае, если повреждение нефте — или газопровода повлекло смерть двух и более человек.

«Мы предлагаем привлекать к ответственности тех, кто сознательно ворует газ. Если мера не будет принята, конца этому не будет», — заявил депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»), отметив, что подобными системными преступлениями наносится ущерб в десятки миллиардов рублей.