Москва, 15 мая, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Россельхознадзор обеспокоен серьёзным увеличением в 2018 году объёма поставляемых из Турции яблок. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

OanaNegru Яблоки

Как отмечается, по состоянию на сегодняшний день на территорию России было поставлено уже более 38 тысяч тонн турецких яблок.

«Для сравнения: за весь 2015 год в Россию было ввезено 13,8 тысяч тонн яблок, что почти в три раза меньше, чем за четыре с половиной месяца 2018 года», — отмечают в Россельхознадзоре.

В связи с этим, как сообщается, ведомство не исключает возможности поступления в Россию под видом турецких яблок продукции, в отношении которой действует продовольственное эмбарго.

Для прояснения ситуации российская сторона обратилась в министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции с просьбой предоставить данные об объёмах производства, экспорта и хранения яблок урожая 2017 года.

После получения и анализа запрошенных сведений Россельхознадзор примет решение относительно необходимости проведения инспекции турецких предприятий, осуществляющих производство, хранение и экспорт яблок в Россию, говорится в сообщении.