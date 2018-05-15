Берлин, 15 мая, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Немецкий журналист Хайо Зеппельт сможет приехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Российская сторона проинформировала нас что, что Хайо Зеппельт сможет как минимум приехать на чемпионат мира», — написал Маас.

Глава внешнеполитического ведомства Германии добавил, что немецкая сторона продолжает выступать за то, чтобы Зеппельт мог свободно работать во время турнира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия обратилась к правительству России с просьбой допустить журналиста Хайо Зеппельта к освещению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Напомним, Зеппельт — журналист немецкого телеканала ARD, который получил известность в связи с расследованием употребления допинга в сборной России.

С 2014 по 2017 год Зеппельт выпустил серию документальных фильмов, рассказывающих о том, что в сборной России якобы имело место употребление допинга.

На основании фильмов Зеппельта Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело расследование, на основании которого многие российские спортсмены были дисквалифицированы и пропустили Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане и другие соревнования.